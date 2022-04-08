Минобороны РФ сообщило о срыве обмена военнопленными по вине Украины

Киевские власти, по утверждению представителя ведомства, скрывают состояние здоровья попавших в плен российских военнослужащих. Также в течение суток неоднократно вносились изменения в списки.

Киев в очередной раз сорвал обмен военнопленными между Украиной и Россией. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Запланированный на 8 апреля 2022 г. обмен военнопленными по вине украинской стороны в очередной раз так и не состоялся", — говорится в заявлении Мизинцева.

Он пояснил, что киевские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в планируемый формат обмена, а также вносили корректировки в список лиц, сокращая количество заявленных к обмену военнопленных.

"В последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут", — пояснил Михаил Мизинцев, добавив, что также Киев скрывает состояние здоровья попавших в плен российских военнослужащих.

Генерал-полковник уверен, что такое поведение киевских властей говорит о безразличии Украины к судьбам военнослужащих. При этом происходит умышленное сокрытие их состояния здоровья и условий содержания. Мизинцев добавил, что в данном вопросе настораживает поведение представителей Международного комитета Красного Креста, которые также не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны РФ.