Минобороны РФ сообщило о срыве обмена военнопленными по вине Украины
Киевские власти, по утверждению представителя ведомства, скрывают состояние здоровья попавших в плен российских военнослужащих. Также в течение суток неоднократно вносились изменения в списки.
Киев в очередной раз сорвал обмен военнопленными между Украиной и Россией. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Запланированный на 8 апреля 2022 г. обмен военнопленными по вине украинской стороны в очередной раз так и не состоялся", — говорится в заявлении Мизинцева.
Он пояснил, что киевские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в планируемый формат обмена, а также вносили корректировки в список лиц, сокращая количество заявленных к обмену военнопленных.
"В последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут", — пояснил Михаил Мизинцев, добавив, что также Киев скрывает состояние здоровья попавших в плен российских военнослужащих.
Генерал-полковник уверен, что такое поведение киевских властей говорит о безразличии Украины к судьбам военнослужащих. При этом происходит умышленное сокрытие их состояния здоровья и условий содержания. Мизинцев добавил, что в данном вопросе настораживает поведение представителей Международного комитета Красного Креста, которые также не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны РФ.
Он напомнил, что 5 апреля в ходе переговоров достигнута договорённость с украинской стороной об обмене. В течение 6 и 7 апреля российская сторона заявляла формат 251 на 251 человека.
Как напоминает Лайф, 21 марта Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь шла об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. Затем в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 23 марта говорилось, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными. 24 марта Москалькова подтвердила обмен пленными по формуле десять на десять. 5 апреля обмен пленными состоялся по формуле 86 на 86.
ТАСС / Сергей Бобылёв