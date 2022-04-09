ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 06:41
4831

Ударили ракетами "воздух – поверхность": Минобороны показало видео уничтожения истребителями украинского ЗРК "Бук-М1"

Экипажи истребительной авиации ВКС России выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса.

Уничтожение истребителями Су-30СМ и Су-35 украинского ЗРК "Бук-М1". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, уничтоживших средства противовоздушной обороны ВСУ.

Экипажи истребительной авиации ВКС России выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", уточнили в ведомстве. Удары по целям выполнялись ракетами класса "воздух – поверхность", что подтверждается данными средств объективного контроля.

Минобороны: ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме под Кировоградом
Минобороны: ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме под Кировоградом

Ранее в Минобороны рассказали, что военные РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наёмников под Одессой. Удары наносились высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион".

BannerImage

Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar