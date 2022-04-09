Ударили ракетами "воздух – поверхность": Минобороны показало видео уничтожения истребителями украинского ЗРК "Бук-М1"
Экипажи истребительной авиации ВКС России выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса.
Уничтожение истребителями Су-30СМ и Су-35 украинского ЗРК "Бук-М1". Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, уничтоживших средства противовоздушной обороны ВСУ.
Экипажи истребительной авиации ВКС России выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", уточнили в ведомстве. Удары по целям выполнялись ракетами класса "воздух – поверхность", что подтверждается данными средств объективного контроля.
Ранее в Минобороны рассказали, что военные РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наёмников под Одессой. Удары наносились высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион".
Кадр из видео Минобороны РФ