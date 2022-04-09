Ударили ракетами "воздух – поверхность": Минобороны показало видео уничтожения истребителями украинского ЗРК "Бук-М1"

Экипажи истребительной авиации ВКС России выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса.

Экипажи истребительной авиации ВКС России выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", уточнили в ведомстве. Удары по целям выполнялись ракетами класса "воздух – поверхность", что подтверждается данными средств объективного контроля.