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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 07:23
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Военные РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наёмников под Одессой

Как заметил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, удары наносили высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион".

Российские военные в ходе "Операции Z" на Украине уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наёмников под Одессой. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Удары наносились высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион". Центр находился в районе населённого пункта Красносёлка северо-восточнее Одессы, уточнил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских вертолёта и три беспилотника. Среди уничтоженных целей были в том числе турецкие "Байрактары", уточнили на брифинге в Минобороны РФ.

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Артур Лапсаков
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