Российские военные в ходе "Операции Z" на Украине уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наёмников под Одессой. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Лайф сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских вертолёта и три беспилотника. Среди уничтоженных целей были в том числе турецкие "Байрактары", уточнили на брифинге в Минобороны РФ.