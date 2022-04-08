Военные РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наёмников под Одессой
Как заметил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, удары наносили высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион".
Российские военные в ходе "Операции Z" на Украине уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наёмников под Одессой. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Удары наносились высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион". Центр находился в районе населённого пункта Красносёлка северо-восточнее Одессы, уточнил Конашенков.
Ранее Лайф сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских вертолёта и три беспилотника. Среди уничтоженных целей были в том числе турецкие "Байрактары", уточнили на брифинге в Минобороны РФ.
Минобороны РФ