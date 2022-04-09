Пленный лётчик назвал имена украинских военных, проваливших эвакуацию лидеров "Азова"

Сейчас он и входивший в состав экипажа Ми-8 капитан Дмитрий Бурлаков находятся в российском военном госпитале в Мелитополе, где им оказывается медицинская помощь. Спасли их военнослужащие РФ.

Пленный лётчик-стрелок Иван Гавриленко назвал имена военных ВСУ, входивших в группу, которая должна была эвакуировать из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка "Азов". Его слова приводит РИА "Новости".

"Нас было четверо", — сказал он, уточнив, что в состав группы входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский, а командовал офицер Назар Боровицкий. Также был экипаж лётчиков.

"Командир экипажа подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич. И штурман лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришёл в часть, Богдан зовут", — рассказал Гавриленко.

Также в состав экипажа входил борттехник капитан Дмитрий Бурлаков. Сейчас он и Гавриленко находятся в российском военном госпитале в Мелитополе.

Ранее Лайф рассказывал, что выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили россиян за спасение. Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, они находятся в российском военном госпитале в Мелитополе. Поступили оба с осколочными ранениями и ожогами.