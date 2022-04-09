ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 05:57
19071

Пленный лётчик назвал имена украинских военных, проваливших эвакуацию лидеров "Азова"

Сейчас он и входивший в состав экипажа Ми-8 капитан Дмитрий Бурлаков находятся в российском военном госпитале в Мелитополе, где им оказывается медицинская помощь. Спасли их военнослужащие РФ.

Пленный лётчик-стрелок Иван Гавриленко назвал имена военных ВСУ, входивших в группу, которая должна была эвакуировать из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка "Азов". Его слова приводит РИА "Новости".

"Нас было четверо", — сказал он, уточнив, что в состав группы входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский, а командовал офицер Назар Боровицкий. Также был экипаж лётчиков.

Лётчик ВСУ рассказал, почему провалилась эвакуация главарей "Азова" из Мариуполя
Лётчик ВСУ рассказал, почему провалилась эвакуация главарей "Азова" из Мариуполя

"Командир экипажа подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич. И штурман лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришёл в часть, Богдан зовут", — рассказал Гавриленко.

Также в состав экипажа входил борттехник капитан Дмитрий Бурлаков. Сейчас он и Гавриленко находятся в российском военном госпитале в Мелитополе.

Военнопленный: Новобранцам в ВСУ предлагали изучать оружие через YouTube
Военнопленный: Новобранцам в ВСУ предлагали изучать оружие через YouTube

Ранее Лайф рассказывал, что выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили россиян за спасение. Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, они находятся в российском военном госпитале в Мелитополе. Поступили оба с осколочными ранениями и ожогами.

Напомним, 5 апреля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о двух сбитых украинских вертолётах Ми-8, предназначавшихся для эвакуации главарей националистического батальона "Азов" из Мариуполя. Винтокрылые машины пытались прорваться к городу со стороны моря, но были поражены из переносных зенитно-ракетных комплексов.

BannerImage

Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar