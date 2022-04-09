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Опубликовано 9 апреля 2022, 02:40
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Лётчик ВСУ рассказал, почему провалилась эвакуация главарей "Азова" из Мариуполя

Его вертолёт отправился на поиски экипажа уже сбитого воздушного судна. Из оборудования у пилотов были только приборы GPS и очки ночного видения, а команды они получали по мобильному телефону.

Эвакуация главарей батальона "Азов" из Мариуполя провалилась из-за низкой организованности командиров. Такое мнение высказал Дмитрий Бурлаков — бортовой техник одного из сбитых Ми-8, направлявшихся в город.

Как пишет РИА "Новости", борт Бурлакова вылетел на поиски экипажа уже сбитого в Мариуполе вертолёта. Из оборудования у пилотов были только приборы GPS и очки ночного видения, а команды они получали по мобильному телефону.

"Организация задачи была выполнена не наилучшим образом. Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около пяти утра командиру экипажа на телефон пришла команда: "Запускайтесь". Мы подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе — и в нас попала ракета. Я очнулся на земле", — рассказал Бурлаков.

Один из украинских Ми-8 сбили на подлёте к Мариуполю из трофейного ПЗРК "Стингер"
Один из украинских Ми-8 сбили на подлёте к Мариуполю из трофейного ПЗРК "Стингер"

Лайф напоминает, что представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 5 апреля сообщил о двух сбитых украинских вертолётах Ми-8, предназначавшихся для эвакуации главарей националистического батальона "Азов" из Мариуполя. Винтокрылые машины пытались прорваться к городу со стороны моря, но были поражены из переносных зенитно-ракетных комплексов.

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ТАСС / Николай Тришин

Артем Порвин
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