Лётчик ВСУ рассказал, почему провалилась эвакуация главарей "Азова" из Мариуполя
Его вертолёт отправился на поиски экипажа уже сбитого воздушного судна. Из оборудования у пилотов были только приборы GPS и очки ночного видения, а команды они получали по мобильному телефону.
Эвакуация главарей батальона "Азов" из Мариуполя провалилась из-за низкой организованности командиров. Такое мнение высказал Дмитрий Бурлаков — бортовой техник одного из сбитых Ми-8, направлявшихся в город.
Как пишет РИА "Новости", борт Бурлакова вылетел на поиски экипажа уже сбитого в Мариуполе вертолёта. Из оборудования у пилотов были только приборы GPS и очки ночного видения, а команды они получали по мобильному телефону.
"Организация задачи была выполнена не наилучшим образом. Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около пяти утра командиру экипажа на телефон пришла команда: "Запускайтесь". Мы подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе — и в нас попала ракета. Я очнулся на земле", — рассказал Бурлаков.
Лайф напоминает, что представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 5 апреля сообщил о двух сбитых украинских вертолётах Ми-8, предназначавшихся для эвакуации главарей националистического батальона "Азов" из Мариуполя. Винтокрылые машины пытались прорваться к городу со стороны моря, но были поражены из переносных зенитно-ракетных комплексов.
ТАСС / Николай Тришин