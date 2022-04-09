Лётчик ВСУ рассказал, почему провалилась эвакуация главарей "Азова" из Мариуполя

Его вертолёт отправился на поиски экипажа уже сбитого воздушного судна. Из оборудования у пилотов были только приборы GPS и очки ночного видения, а команды они получали по мобильному телефону.

Эвакуация главарей батальона "Азов" из Мариуполя провалилась из-за низкой организованности командиров. Такое мнение высказал Дмитрий Бурлаков — бортовой техник одного из сбитых Ми-8, направлявшихся в город.

Как пишет РИА "Новости", борт Бурлакова вылетел на поиски экипажа уже сбитого в Мариуполе вертолёта. Из оборудования у пилотов были только приборы GPS и очки ночного видения, а команды они получали по мобильному телефону.

"Организация задачи была выполнена не наилучшим образом. Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около пяти утра командиру экипажа на телефон пришла команда: "Запускайтесь". Мы подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе — и в нас попала ракета. Я очнулся на земле", — рассказал Бурлаков.