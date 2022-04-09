Депутат Рады Наливайченко заявил о планах убивать российских военных
По его мнению, западные спецслужбы могли бы помочь Киеву с определением личностей военнослужащих для их дальнейшего преследования.
Украина планирует физически ликвидировать участников российской военной спецоперации после завершения боевых действий — с таким заявлением выступил депутат Рады Валентин Наливайченко.
В эфире телеканала "Апостроф" он предположил, что в установлении личностей бойцов, которые принимают участие в "Операции Z", Украине помогут разведки США и Великобритании.
"Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жёстко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились", — заявил Наливайченко.
Ранее Лайф писал, что ветераны ВСУ обсуждали расправу над жителями Мелитополя. Своими планами они делились в одном из мессенджеров. Бывшие военнослужащие были уверены, что в этом городе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса.
ТАСС / Zuma