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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 02:19
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Депутат Рады Наливайченко заявил о планах убивать российских военных

По его мнению, западные спецслужбы могли бы помочь Киеву с определением личностей военнослужащих для их дальнейшего преследования.

Украина планирует физически ликвидировать участников российской военной спецоперации после завершения боевых действий — с таким заявлением выступил депутат Рады Валентин Наливайченко.

В эфире телеканала "Апостроф" он предположил, что в установлении личностей бойцов, которые принимают участие в "Операции Z", Украине помогут разведки США и Великобритании.

"Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жёстко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились", — заявил Наливайченко.

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Ранее Лайф писал, что ветераны ВСУ обсуждали расправу над жителями Мелитополя. Своими планами они делились в одном из мессенджеров. Бывшие военнослужащие были уверены, что в этом городе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса.

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ТАСС / Zuma

Артем Порвин
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