Депутат Рады Наливайченко заявил о планах убивать российских военных

"Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жёстко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились", — заявил Наливайченко.