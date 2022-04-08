РИА: Ветераны ВСУ обсуждали расправу над жителями Мелитополя

Своими планами они делились в одном из мессенджеров. Бывшие военнослужащие были уверены, что в этом городе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса.

Украинские ветераны боевых действий в Донбассе за шесть дней до начала российской спецоперации на Украине обсуждали планы расправы над жителями Мелитополя, которые поддерживают Россию. Об этом свидетельствует переписка, которую нашли в телефоне одного из участников таких бесед. Гаджет нашли в помещении "Союза участников АТО Мелитополя".

Как пишут РИА "Новости", один из участников общения по имени Валерий Анатольевич на фотографии был изображён в защитной форме и голубом берете украинских морских пехотинцев. Переписка велась 18 февраля 2022 года между 20:57 и 21:23. Военнослужащие рассуждали о том, что в Мелитополе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса, и призывали убивать таких людей.

Некто Дмитрий Бондарь называл Мелитополь "сепарским городом". А Василий Ефименко выразил уверенность в том, что в 2014 году для подавления пророссийских протестов хватило одного выстрела, да и в целом основной костяк выехал из города, а тех, кто остался, они знают и зачистят в первую очередь.

При этом, согласно переписке, убивать они собирались не только лидеров движения, но и простых горожан. Как выразился один из участников "Лес рубят — щепки летят. Война точно всё спишет".