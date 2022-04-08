Глава МИД Китая Ван И указал на первопричину украинского кризиса

Пекин считает, что Европе нужна система безопасности, которая была бы устойчивой и основанной на принципе неделимости.

Китай полагает, что причиной кризиса на Украине стала утрата баланса в европейской безопасности. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И.

"Первопричина украинского вопроса в конечном счёте кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие", — сказал глава китайской дипломатии в разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, его слова приводит пресс-служба МИД Китая.

Ван И считает необходимым опять выстроить сбалансированную, эффективную систему европейской безопасности, чтобы она была устойчивой и основанной на принципе неделимости этой самой безопасности.

"Только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе", — сказал Ван И.

Он подчеркнул, что Китай надеется на скорое прекращение огня на Украине, восстановление мира. Пекин по-своему прикладывает к этому старания. Он считает, что должен играть роль ускорителя переговоров, а не "мехов" для раздувания огня.

"Нельзя, с одной стороны, кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий", — подчеркнул китайский министр.

Он также добавил, что недопустимо, с одной стороны, заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров и одновременно с этим вводить бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий.