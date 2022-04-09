Посол Антонов назвал "Операцию Z" результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских
Дипломат добавил, что Россия предпринимает все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения, а также нормальное функционирование критически важных предприятий.
Нежелание властей Украины выполнить международные обязательства и прекратить геноцид русских привело к проведению "Операции Z". Такое мнение в интервью Newsweek высказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договорённостям", — заявил он.
Посол добавил, что Россия предпринимает все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения, а также нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры. Удары, уточнил он, наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал целью "Операции Z" недопущение третьей мировой войны. Представитель Кремля отметил, что сейчас Россия осуществляет защиту от любой потенциальной угрозы подобного столкновения.