ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 05:28
22307

Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили россиян за спасение

Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, они находятся в российском военном госпитале в Мелитополе. Поступили оба с осколочными ранениями и ожогами.

Пострадавшие украинские военные поблагодарили военнослужащих России, которые спасли их при крушении сбитого вертолёта Ми-8, на котором планировалось эвакуировать руководителей полка "Азов" из Мариуполя.

"Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолёта лежащего... Не дали умереть", — приводит слова борттехника капитана Дмитрия Бурлакова РИА "Новости".

Лётчик ВСУ рассказал, почему провалилась эвакуация главарей "Азова" из Мариуполя
Лётчик ВСУ рассказал, почему провалилась эвакуация главарей "Азова" из Мариуполя

Также слова благодарности произнёс стрелок Иван Гавриленко. Оба пострадавших сейчас проходят лечение в российском военном госпитале в Мелитополе. На момент поступления в медучреждение Бурлаков был в тяжёлом состоянии, однако ему оказали квалифицированную помощь, и сейчас он в стабильном состоянии, рассказал госпитальный врач. У Гавриленко были многочисленные осколочные ранения и большие ожоги — 55–60 процентов. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Лайф напоминает, что представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 5 апреля сообщил о двух сбитых украинских вертолётах Ми-8, предназначавшихся для эвакуации главарей националистического батальона "Азов" из Мариуполя. Винтокрылые машины пытались прорваться к городу со стороны моря, но были поражены из переносных зенитно-ракетных комплексов.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar