Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили россиян за спасение

Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, они находятся в российском военном госпитале в Мелитополе. Поступили оба с осколочными ранениями и ожогами.

Пострадавшие украинские военные поблагодарили военнослужащих России, которые спасли их при крушении сбитого вертолёта Ми-8, на котором планировалось эвакуировать руководителей полка "Азов" из Мариуполя.

"Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолёта лежащего... Не дали умереть", — приводит слова борттехника капитана Дмитрия Бурлакова РИА "Новости".

Также слова благодарности произнёс стрелок Иван Гавриленко. Оба пострадавших сейчас проходят лечение в российском военном госпитале в Мелитополе. На момент поступления в медучреждение Бурлаков был в тяжёлом состоянии, однако ему оказали квалифицированную помощь, и сейчас он в стабильном состоянии, рассказал госпитальный врач. У Гавриленко были многочисленные осколочные ранения и большие ожоги — 55–60 процентов. Сейчас врачи борются за его жизнь.