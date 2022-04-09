Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили россиян за спасение
Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, они находятся в российском военном госпитале в Мелитополе. Поступили оба с осколочными ранениями и ожогами.
Пострадавшие украинские военные поблагодарили военнослужащих России, которые спасли их при крушении сбитого вертолёта Ми-8, на котором планировалось эвакуировать руководителей полка "Азов" из Мариуполя.
"Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолёта лежащего... Не дали умереть", — приводит слова борттехника капитана Дмитрия Бурлакова РИА "Новости".
Также слова благодарности произнёс стрелок Иван Гавриленко. Оба пострадавших сейчас проходят лечение в российском военном госпитале в Мелитополе. На момент поступления в медучреждение Бурлаков был в тяжёлом состоянии, однако ему оказали квалифицированную помощь, и сейчас он в стабильном состоянии, рассказал госпитальный врач. У Гавриленко были многочисленные осколочные ранения и большие ожоги — 55–60 процентов. Сейчас врачи борются за его жизнь.
Лайф напоминает, что представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 5 апреля сообщил о двух сбитых украинских вертолётах Ми-8, предназначавшихся для эвакуации главарей националистического батальона "Азов" из Мариуполя. Винтокрылые машины пытались прорваться к городу со стороны моря, но были поражены из переносных зенитно-ракетных комплексов.
ТАСС / Сергей Бобылев