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Опубликовано 9 апреля 2022, 06:26

Антонов: Поставки Западом Киеву оружия провоцируют дальнейшее кровопролитие

Подобные действия могут привести Вашингтон и Москву на прямой путь военной конфронтации, заметил он, предупредив, что техника и вооружение являются законной военной целью для ВС РФ.

Поставки Западом оружия на Украину провоцируют дальнейшее кровопролитие, подобные действия опасны и провокационны, ведь они направлены против Москвы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие", — сказал Антонов в интервью изданию Newsweek.

Подобные действия, утверждает Антонов, могут привести Вашингтон и Москву на прямой путь военной конфронтации. Любые поставки оружия и военной техники являются законной военной целью для Вооружённых сил России, предупредил он.

Посол Антонов назвал "Операцию Z" результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских
Посол Антонов назвал "Операцию Z" результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских

По словам Антонова, Украина "была переполнена" западным вооружением, когда президент Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие. Киев выбрал путь быстрой милитаризации, чем вызвал смерть Минских договорённостей. Цель "Операции Z" — демилитаризация и денацификация для снижения военных угроз со стороны западных стран, уточнил посол.

А ранее Антонов уличил Украину в наращивании дезинформационной кампании против России. По словам Антонова, украинские власти преследуют цель закрепить за страной образ "жертвы" и оклеветать РФ.

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