Подобные действия могут привести Вашингтон и Москву на прямой путь военной конфронтации, заметил он, предупредив, что техника и вооружение являются законной военной целью для ВС РФ.

Поставки Западом оружия на Украину провоцируют дальнейшее кровопролитие, подобные действия опасны и провокационны, ведь они направлены против Москвы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие", — сказал Антонов в интервью изданию Newsweek.

Подобные действия, утверждает Антонов, могут привести Вашингтон и Москву на прямой путь военной конфронтации. Любые поставки оружия и военной техники являются законной военной целью для Вооружённых сил России, предупредил он.

По словам Антонова, Украина "была переполнена" западным вооружением, когда президент Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие. Киев выбрал путь быстрой милитаризации, чем вызвал смерть Минских договорённостей. Цель "Операции Z" — демилитаризация и денацификация для снижения военных угроз со стороны западных стран, уточнил посол.