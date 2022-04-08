Минобороны: ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме под Кировоградом

Как отметил генерал-майор Игорь Конашенков, всего с начала проведения "Операции Z" наши военные поразили 126 самолётов, 2024 танка, 421 беспилотник, 225 РСЗО противника.

Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, уничтожив там авиационную технику ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения "Операции Z" российские военные уничтожили 126 самолётов, 2024 танка, 421 беспилотник, 225 установок реактивных систем залпового огня. Также были поражены 876 орудий полевой артиллерии и миномётов и 1923 единицы военной автомобильной техники.