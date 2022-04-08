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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 17:19
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Минобороны: ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме под Кировоградом

Как отметил генерал-майор Игорь Конашенков, всего с начала проведения "Операции Z" наши военные поразили 126 самолётов, 2024 танка, 421 беспилотник, 225 РСЗО противника.

Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, уничтожив там авиационную технику ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Всего с начала проведения "Операции Z" российские военные уничтожили 126 самолётов, 2024 танка, 421 беспилотник, 225 установок реактивных систем залпового огня. Также были поражены 876 орудий полевой артиллерии и миномётов и 1923 единицы военной автомобильной техники.

А ранее Конашенков сообщил, что средства ПВО РФ сбили украинские вертолёты Ми-8 и Ми-24. Кроме того, было поражено пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе два в районе Кривого Рога — "Байрактар ТБ-2".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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