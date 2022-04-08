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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 07:27
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Средства ПВО РФ сбили украинские вертолёты Ми-8 и Ми-24

Кроме того, были поражены пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два — "Байрактар ТБ-2".

Средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили в воздухе два украинских военных вертолёта Ми-8 и Ми-24. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолёта Ми-8 и Ми-24 в районе населённого пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два — "Байрактар ТБ-2", — сказал он.

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Отмечается, что всего в ходе "Операции Z" на Украине уничтожили 421 беспилотный летательный аппарат, 223 установки реактивных систем залпового огня, 97 вертолётов, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, а также 874 орудия полевой артиллерии и миномётов и 1917 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили вооружение и технику прибывших в Донбасс резервов ВСУ. Высокоточные ракеты нанесли удар по указанным целям в районе железнодорожных станций Покровск, Славянск и Барвенково.

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ТАСС / Минобороны РФ

Варвара Романова
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