Средства ПВО РФ сбили украинские вертолёты Ми-8 и Ми-24

Кроме того, были поражены пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два — "Байрактар ТБ-2".

Средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили в воздухе два украинских военных вертолёта Ми-8 и Ми-24. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолёта Ми-8 и Ми-24 в районе населённого пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два — "Байрактар ТБ-2", — сказал он.

Отмечается, что всего в ходе "Операции Z" на Украине уничтожили 421 беспилотный летательный аппарат, 223 установки реактивных систем залпового огня, 97 вертолётов, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, а также 874 орудия полевой артиллерии и миномётов и 1917 единиц специальной военной автомобильной техники.