МО РФ: В Мариуполе находится значительное число иностранных наёмников

По данным оборонного ведомства, радиопереговоры кроме украинского и русского ведутся ещё на шести иностранных языках, в основном европейских.

В Мариуполе кроме националистов и остатков ВСУ также находится значительное число иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

"Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона "Азов" и остатков украинских вооружённых сил в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наёмников. Радиопереговоры кроме украинского и русского ведутся ещё на шести иностранных языках, в основном европейских", — сказал он.

Конашенков отметил, что в городе в данный момент заблокированы не защитники так называемых европейских ценностей. По его словам, иностранные наёмники прибыли "убивать славян за американские доллары, прикрываясь живым щитом из мирных граждан". Он подчеркнул, что Киев отказался вывести боевиков из Мариуполя, но город, безусловно, будет освобождён.