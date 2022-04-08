МИД РФ: Киев не сможет уйти от ответственности за удар по Краматорску
В ведомстве напомнили, что такой же "варварский акт агрессии" был совершён 14 марта, когда украинские военные нанесли удар "Точкой-У" по центру Донецка. Тогда были убиты 17 человек.
Киевские власти не смогут уйти от ответственности за удар ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
В ведомстве напомнили, что такой же варварский акт агрессии был совершён 14 марта, когда украинские военные нанесли удар такой же ракетой по центру Донецка. Тогда были убиты 17 человек и ещё 36 получили ранения.
"Доказательства вины ВСУ налицо — именно на их вооружении стоят и используются ракеты "Точка-У", обломки которой были найдены на месте трагедии. Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", — говорится в сообщении.
В связи с этим МИД РФ призвал мировое сообщество дать объективную оценку действиям ВСУ, а также прекратить поставки вооружения Киеву.
Напомним, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети появились страшные кадры с места трагедии, где видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получило около 100. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.
ТАСС / Валерий Шарифулин