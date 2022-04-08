МИД РФ: Киев не сможет уйти от ответственности за удар по Краматорску

В ведомстве напомнили, что такой же "варварский акт агрессии" был совершён 14 марта, когда украинские военные нанесли удар "Точкой-У" по центру Донецка. Тогда были убиты 17 человек.

Киевские власти не смогут уйти от ответственности за удар ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ведомстве напомнили, что такой же варварский акт агрессии был совершён 14 марта, когда украинские военные нанесли удар такой же ракетой по центру Донецка. Тогда были убиты 17 человек и ещё 36 получили ранения.

"Доказательства вины ВСУ налицо — именно на их вооружении стоят и используются ракеты "Точка-У", обломки которой были найдены на месте трагедии. Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", — говорится в сообщении.