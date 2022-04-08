СК возбудил уголовное дело о массовой гибели мирных жителей после удара по Краматорску
По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы, произвели прицельный обстрел с применением ракеты "Точка-У".
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения в результате удара ВСУ по Краматорску. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска в ДНР из ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом, имеющим высокие поражающие свойства.
"В результате обстрела не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.
Также в СК РФ сообщили, что располагают данными о личности командира 19-й отдельной ракетной бригады Ф.С. Ярошевича. Следственными органами дополнительно устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ.
Также уголовное дело возбуждено по факту распространения украинской стороной заведомо ложных сведений о том, что удар по городу был нанесён российскими военнослужащими. Их обвиняют по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации".
Напомним, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети появились страшные кадры с места трагедии, на них видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получило около 100.
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