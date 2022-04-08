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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 15:29
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СК возбудил уголовное дело о массовой гибели мирных жителей после удара по Краматорску

По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы, произвели прицельный обстрел с применением ракеты "Точка-У".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения в результате удара ВСУ по Краматорску. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска в ДНР из ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом, имеющим высокие поражающие свойства.

"В результате обстрела не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.

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Также в СК РФ сообщили, что располагают данными о личности командира 19-й отдельной ракетной бригады Ф.С. Ярошевича. Следственными органами дополнительно устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ.

Также уголовное дело возбуждено по факту распространения украинской стороной заведомо ложных сведений о том, что удар по городу был нанесён российскими военнослужащими. Их обвиняют по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации".

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Напомним, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети появились страшные кадры с места трагедии, на них видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получило около 100.

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Getty Images / Andrea Carrubba / Anadolu Agency

Григорий Воронцов
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