СК возбудил уголовное дело о массовой гибели мирных жителей после удара по Краматорску

По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы, произвели прицельный обстрел с применением ракеты "Точка-У".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения в результате удара ВСУ по Краматорску. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска в ДНР из ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом, имеющим высокие поражающие свойства.

"В результате обстрела не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.

Также в СК РФ сообщили, что располагают данными о личности командира 19-й отдельной ракетной бригады Ф.С. Ярошевича. Следственными органами дополнительно устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ.