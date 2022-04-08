На Украине за поддержку "Операции Z" арестовали священника

По данным следствия, настоятель храма публично поддерживал действия властей РФ и позицию главы РПЦ патриарха Кирилла. Также утверждается, что он давал указания прихожанам по оказанию помощи ВС РФ.

На Украине арестовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за поддержку "Операции Z" и пророссийские взгляды в целом. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры Незалежной.

"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении настоятелю храма одной из епархий УПЦ на Днепропетровщине по факту пособничества в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 24 февраля священнослужитель во время молитвенных богослужений перед посетителями поддерживал позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и действия российских властей. Также утверждается, что настоятель храма давал указания прихожанам по оказанию помощи Вооружённым силам РФ. Священнику, имя которого не называется, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.