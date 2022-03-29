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Опубликовано 29 марта 2022, 08:22

Бастрыкин поручил расследовать похищение батюшки из храма на Украине

События разворачивались в Черкасской области. Священнослужителя прямо во время службы выволокли из здания националисты.

Группа вооружённых людей похитила священника Украинской православной церкви (УПЦ). Видео © VK / История в этот день

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел расследовать обстоятельства похищения священника Православной церкви на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с поручением главы ведомства следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, их действиям будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.

Речь идёт об избиении и похищении из храма служителя Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской области. Там украинские националисты выволокли батюшку прямо во время службы, при этом пострадали также прихожане. Бастрыкин приказал принять меры к установлению причастных к совершению преступления и дать правовую оценку их действиям.

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А ранее Лайф рассказывал, что священник Олег Артёмов погиб в результате обстрела Журавлёвки Белгородской области украинскими военными.

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Следственный комитет Российской Федерации

Виктория Дитрих
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