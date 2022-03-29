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Опубликовано 29 марта 2022, 08:16

Минобороны РФ показало видео удара по стоянке с танками и бронетехникой ВСУ

Обнаружить её удалось с помощью расчётов беспилотных летательных аппаратов, отметили в ведомстве.

Удар по стоянке с танками и бронетехникой ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео удара по стоянке с украинской бронетехникой, в том числе самоходными артиллерийскими установками, танками и армейскими грузовиками в ходе "Операции Z".

"Стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ была разведана расчётами беспилотных летательных аппаратов. По разведанным координатам нанесён точечный удар высокоточными боеприпасами. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ были уничтожены", — отметили в Минобороны.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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