Минобороны РФ показало видео удара по стоянке с танками и бронетехникой ВСУ
Обнаружить её удалось с помощью расчётов беспилотных летательных аппаратов, отметили в ведомстве.
Удар по стоянке с танками и бронетехникой ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало видео удара по стоянке с украинской бронетехникой, в том числе самоходными артиллерийскими установками, танками и армейскими грузовиками в ходе "Операции Z".
"Стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ была разведана расчётами беспилотных летательных аппаратов. По разведанным координатам нанесён точечный удар высокоточными боеприпасами. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ были уничтожены", — отметили в Минобороны.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
Минобороны РФ