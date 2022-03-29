Росгвардия задержала украинского военного, владеющего ценными данными

В ходе спецоперации также удалось обнаружить противотанковую установку ВСУ, автоматы, ручные гранаты и форму с шевронами нацбатальона.

Росгвардейцы задержали в ходе "Операции Z" боевика территориальной обороны Украины, владеющего ценными сведениями, которые позволили Российской армии избежать потерь при выполнении боевой задачи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Военнослужащие Росгвардии — майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов — задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что также у украинского военного обнаружили оружие, боеприпасы, фото- и видеоаппаратуру. Кроме того, в ходе специальных мероприятий бойцам Росгвардии удалось выявить несколько пособников задержанного, а также обнаружить украинское оружие, в том числе противотанковую установку, автоматы, тысячи патронов, ручных гранат и форму с шевронами националистического батальона.