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Опубликовано 29 марта 2022, 08:08

Росгвардия задержала украинского военного, владеющего ценными данными

В ходе спецоперации также удалось обнаружить противотанковую установку ВСУ, автоматы, ручные гранаты и форму с шевронами нацбатальона.

Росгвардейцы задержали в ходе "Операции Z" боевика территориальной обороны Украины, владеющего ценными сведениями, которые позволили Российской армии избежать потерь при выполнении боевой задачи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Военнослужащие Росгвардии — майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов — задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что также у украинского военного обнаружили оружие, боеприпасы, фото- и видеоаппаратуру. Кроме того, в ходе специальных мероприятий бойцам Росгвардии удалось выявить несколько пособников задержанного, а также обнаружить украинское оружие, в том числе противотанковую установку, автоматы, тысячи патронов, ручных гранат и форму с шевронами националистического батальона.

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Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытки продать Украине данные для диверсий. Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчине не удалось заключить сделку. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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Росгвардия

Александра Васильева
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