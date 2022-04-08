В СЦКК ДНР привели факты, доказывающие, что удар по Краматорску является провокацией ВСУ

Эксперты и аналитики указали на то, что "Точка-У" не используется российскими военными. При этом английский бюллетень не упомянул в своём обзоре ВС РФ как оператора комплекса.

Удар украинской ракетой "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске является очередной кровавой провокацией со стороны Украины. В доказательство этому военные эксперты и аналитики СЦКК ДНР привели несколько фактов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в телеграм-канале.

"Военные эксперты и аналитики СЦКК ДНР провели сравнительный анализ всех имеющихся в открытых источниках фактов, итоги которого свидетельствуют об очевидности спланированной кровавой провокации киевского режима", — говорится в сообщении.

По данным экспертов, изначально официальные украинские спикеры сообщили, что якобы ОТРК "Искандер" ВС РФ нанёс удар по ж/д вокзалу Краматорска. Но "после понимания", что на месте инцидента находятся останки именно "Точки-У", президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении российскими военными этой ракеты.

"Факт первый. Характер "оперения" ракеты, зафиксированной на общедоступных фотографиях, свидетельствует, что удар был нанесён именно с использованием ОТРК "Точка-У" с кассетной головной частью", — пишет представительство.

Второй факт говорит о том, что ОТРК "Точка-У" не используется российскими военными. Ещё в ноябре 2019 года все ракетные части были полностью перевооружены на "Искандер-М". При этом центр специальных информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ распространил фотографии пусковых установок "Точка-У" с учений РФ и Белоруссии, которые проходили в феврале 2022 года. Однако ЦИПСО забыл, что в военных мероприятиях участвовал действующий оператор ОТРК "Точка-У" — Минск.

Кроме того, "Военный баланс" — ежегодный бюллетень с обзором военных потенциалов государств, который выпускает на английском языке Международный институт стратегических исследований, не указал ВС России как оператора комплекса "Точка-У" в своём обзоре на начало 2022 года. Также эксперты отметили циничность киевского режима, авторов провокационной надписи на ракете "За детей".