Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области

В ходе развернувшегося боя группе националистов было нанесено огневое поражение. Часть противника отступила, бросив тяжёлое вооружение, уточнили в ведомстве.

Подразделение спецназа Росгвардии обнаружило и уничтожило украинскую артиллерию в Харьковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемёта, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжёлое вооружение", — говорится в записи.

В результате боя были захвачены 122-мм гаубица Д-30 и миномёты калибра 120 мм и 80 мм. Артиллерийское вооружение было уничтожено накладными зарядами, уточнили в Росгвардии.