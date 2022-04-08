ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 07:35
10675

Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области

В ходе развернувшегося боя группе националистов было нанесено огневое поражение. Часть противника отступила, бросив тяжёлое вооружение, уточнили в ведомстве.

Подразделение спецназа Росгвардии обнаружило и уничтожило украинскую артиллерию в Харьковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемёта, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжёлое вооружение", — говорится в записи.

Военные РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наёмников под Одессой
Военные РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наёмников под Одессой

В результате боя были захвачены 122-мм гаубица Д-30 и миномёты калибра 120 мм и 80 мм. Артиллерийское вооружение было уничтожено накладными зарядами, уточнили в Росгвардии.

Ранее в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО РФ сбили украинские вертолёты Ми-8 и Ми-24. Кроме того, было поражено пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе два в районе Кривого Рога — "Байрактар ТБ-2".

BannerImage

Пресс-служба Росгвардии

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росгвардия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar