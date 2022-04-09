ВС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, удары наносились в ночное время высокоточными ракетами воздушного базирования.

Российские военные ночью уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Новомосковск Днепропетровской области. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что войска РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме под Кировоградом. Как отметил генерал-майор Игорь Конашенков, всего с начала проведения "Операции Z" наши военные поразили 126 самолётов, 2024 танка, 421 беспилотник, 225 РСЗО противника.