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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 08:09
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ВС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, удары наносились в ночное время высокоточными ракетами воздушного базирования.

Российские военные ночью уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Новомосковск Днепропетровской области. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удары наносились высокоточными ракетами воздушного базирования.

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Ранее в Минобороны сообщили, что войска РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме под Кировоградом. Как отметил генерал-майор Игорь Конашенков, всего с начала проведения "Операции Z" наши военные поразили 126 самолётов, 2024 танка, 421 беспилотник, 225 РСЗО противника.

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