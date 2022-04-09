По её словам, представители батальона "Азов" расстреливали мирных жителей, а также солдат, решивших сдаться. Националисты выгоняли людей из подвалов и заставляли бежать туда, где были мины.

Вооружённые силы Украины начали ставить танки между жилыми домами в Мариуполе задолго до захода российских войск в город. Об этом рассказала местная жительница Маша, сообщает РИА "Новости".

"Это было страшно и жутко. Украинцы постоянно стреляли, постоянно стояли танки между жилыми домами. Мы не понимали, по кому они стреляют, потому что русских тогда ещё даже в городе не было", — сказала девушка на предоставленном Минобороны РФ видео.

Когда ВС РФ только начинали заходить в Мариуполь, украинские боевики ставили миномёты в жилых домах и стреляли по районам, то же самое делали и танки. По словам Маши, им уже было без разницы, в кого они стреляют и куда попадают. Она также добавила, что "азовцы" расстреливали мирных жителей, а также солдат ВСУ, решивших сдаться. Националисты выгоняли людей из подвалов и заставляли бежать туда, где были мины.

"Люди, естественно, просто подрывались", — заявила очевидица.