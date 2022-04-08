Бойцы Народной милиции ДНР ведут бои с националистами Украины в порту Мариуполя

Уточняется, что днём 8 апреля войска Незалежной также заблокировали в гавани шесть иностранных судов с гражданами Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта.

Бойцы Народной милиции ДНР сражаются с украинскими националистами в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Бойцы Народной милиции ДНР ведут ожесточённые бои с украинскими националистами в порту Мариуполя. Сейчас на территории гавани всё ещё находится около 15 судов. Видео опубликовано в пятницу в телеграм-канале SHOT.

На кадрах видно догорающий корабль ВМСУ "Донбасс". Также сообщается, что украинские войска заблокировали в мариупольском порту шесть иностранных судов. Об этом сообщила на пресс-конференции глава МИД ДНР Наталья Никонорова. В составе экипажей находятся граждане Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта

Уточняется, что иностранные суда не могут покинуть порт либо из-за "угрозы применения оружия", либо в связи с тем, что "акватория порта, возможно, была заминирована ещё до начала проведения специальной операции".