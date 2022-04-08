Бойцы Народной милиции ДНР ведут бои с националистами Украины в порту Мариуполя
Уточняется, что днём 8 апреля войска Незалежной также заблокировали в гавани шесть иностранных судов с гражданами Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта.
Бойцы Народной милиции ДНР сражаются с украинскими националистами в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT
Бойцы Народной милиции ДНР ведут ожесточённые бои с украинскими националистами в порту Мариуполя. Сейчас на территории гавани всё ещё находится около 15 судов. Видео опубликовано в пятницу в телеграм-канале SHOT.
На кадрах видно догорающий корабль ВМСУ "Донбасс". Также сообщается, что украинские войска заблокировали в мариупольском порту шесть иностранных судов. Об этом сообщила на пресс-конференции глава МИД ДНР Наталья Никонорова. В составе экипажей находятся граждане Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта
Уточняется, что иностранные суда не могут покинуть порт либо из-за "угрозы применения оружия", либо в связи с тем, что "акватория порта, возможно, была заминирована ещё до начала проведения специальной операции".
Ранее Лайф рассказывал, почему гарнизон окружённого Мариуполя пытается сбежать через порт. Несколько попыток эвакуации на украинских вертолётах из города уже провалились, и у военных альянса всё меньше времени, чтобы спастись.
Telegram / SHOT