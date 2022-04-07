Почему гарнизон окружённого Мариуполя пытается сбежать через порт
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Боевики нацбатов и части украинской армии постепенно отступают в порт Мариуполя. Эта точка — последнее место, где им удалось закрепиться.
Обложка © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency
Зачистка "Азовстали" и порта — важнейшие фазы операции на Украине
Вечером 5 апреля стало известно, что в район мариупольского порта начали стекаться остатки ВСУ и "Азова" с занятого ранее металлургического комбината и других частей города. У боевиков не получилось соединиться с деблокирующим отрядом с запада, на который они возлагали надежду, а командование ВСУ провалило несколько попыток вывезти командование нацбатов и застрявших там иностранных военных по воздуху.
С наступлением на город ВС РФ не торопятся. Пока идёт зачистка территории от окопавшихся сил противника и оставленных ими ловушек. Порт Мариуполя — последняя точка промышленного района, которая (помимо "Азовстали") оказалась нетронута российскими войсками.
Зачистка Мариуполя и остатки армии Украины
Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency
Ещё в понедельник стало известно, что центр города находится под контролем сил ДНР и России. Тогда же российские военные предложили боевикам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Стало известно, что боевики "Азова" проигнорировали предложение и начали стекаться в мариупольский порт, где жгут иностранные корабли с целью провокации. Вместе с ними отступают наёмники Французского иностранного легиона.
Также азовцы предприняли несколько попыток сбежать на вертолётах, но эта затея провалилась. Металлопродукция, произведённая на "Азовстали" и Металлургическом комбинате имени Ильича, отправлялась на экспорт через мариупольский порт. Когда-то он назывался морскими воротами Донбасса. Сейчас это укрепрайон боевиков "Азова". Объективно говоря, они зажаты в угол из-за отказа разоружиться и выйти через предоставленные им гуманитарные коридоры.
4 апреля добровольно сложили оружие 267 бойцов 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, элита ВСУ. Это свидетельствует о моральном упадке в рядах военных и боевиков. Зачастую радикалы из "Азова" выставляют заградотряды, которые расстреливают военных при попытке бегства. Ранее пленные украинские военные рассказывали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами.
Почему боевики спрятались в порту Мариуполя
Мариупольский морской торговый порт — один из крупнейших на Украине. Он входит в пятёрку крупнейших в стране и считается самым технически оснащённым на Азовском море. Его площадь — 67,6 гектара. Он способен принимать суда длиной до 240 метров, а глубина акватории порта и подходного канала составляет 9,75 и 9,15 метров. Как и "Азовсталь", это настоящий город в городе. Ветеран спецназа ВМФ, майор запаса Дмитрий Назаров отметил, что акватория Мариупольского порта включает в себя внешнюю и внутреннюю якорную стоянку судов (рейды), на которых заблокированные боевики почти наверняка попытаются выйти из окружения морем.
Мариупольский порт — это несколько широких причальных точек, куда без проблем может сесть вертолёт. Особенно ночью. Туда отступают неслучайно: там множество помещений и спасательная операция с воды осуществима, даже пока город блокируют. Любой вариант отступления — это тактический риск. В порту сотни разных помещений, по которым можно рассредоточиться и попробовать выйти из города по одиночке. Я думаю, если сорвётся план с выходом по морю, так они и будут поступать. Им туда даже могут попытаться забросить какое-то оборудование, чтобы выйти. Например, лодки или какое-то подводное снаряжение доставить. Но это ещё больший риск, чем спасательная операция по воздуху
Западные молы порта (бетонные полосы для защиты порта) закрывают внутренний рейд, к тому же дополнительный обзор скрыт оградительной дамбой. Полигоны для приёма судов, погрузочные комплексы, автобаза, контейнерные терминалы и другие составные части порта образуют мощную инфраструктуру. И с точки зрения оборонительной стратегии она представляет собой потенциально удобное для засевших там боевиков место. Как и завод "Азовсталь", это многочисленные железобетонные и металлические конструкции, в которых можно безопасно спрятаться и рассредоточиться, готовясь вести "тревожащий" огонь.
Кроме того, в порту Мариуполя до сих пор находится несколько кораблей ВМС Украины. Среди них корабль управления А 500 "Донбасс" проекта 304, пограничный сторожевой корабль BG 32 "Донбасс" проекта 205П ГПСУ и один из двух артиллерийских катеров проекта 58155 ("Гюрза-М") ВМСУ. Эксперты не исключают, что эти корабли могут быть использованы для попытки бегства из окружения. Также, по некоторым данным, в порту находится несколько кораблей с зарубежными экипажами, которые могут использовать как заложников при бегстве из зоны проведения спецоперации.
Что под контролем Российской армии в Мариуполе сейчас
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5 апреля, отчаявшись, боевики нацбатов стали уничтожать инфраструктуру порта. К тому же от их действий уже пострадало турецкое судно "Азбург" с 12 мирными гражданами Украины на борту. Мариупольский порт расположен на северо-западе города. Запад — единственное направление, через которое могли и хотели прорваться "Азовцы". Вечером 5 апреля боевики и подразделения украинской армии предприняли попытку прорваться через село Покровское, к северу от которого открывается небольшой коридор к мариупольскому аэропорту. Для этого они разбились на небольшие группы. Казалось бы, до аэропорта рукой подать, но попытка бежать была пресечена российскими танкистами и мотострелками ДНР. Получив танковый отпор вместо подкрепления с запада, на которое так надеялись боевики, они теперь возлагают надежду на порт.
С точки зрения фортификации порт не защищён, там всего несколько укреплённых объектов, которые изначально разрабатывались и строились для защиты от сезонных ветров. Серьёзный обстрел такие здания не переживут, но их бетонные стены и своды, а также огромное количество подвалов (они в некоторых зданиях уходят до минус третьего этажа) могут позволить переждать серьёзные обстрелы. Общая площадь крытых складов на этой территории — 11 тысяч квадратных метров.
Выход морем — последний и единственный относительно реальный сценарий отхода боевиков, особенно после того, как воздушный коридор в порт Мариуполя был надёжно закрыт: последние попытки выбраться были предприняты 31 марта, когда вертолёты Ми-8 должны были эвакуировать с территории завода "Азовсталь" командиров заблокированного там нацбата, и относительно недавно — в первых числах апреля. В первом случае украинский Ми-8 был уничтожен расчётом ЗРК Народной милиции ДНР и упал в районе села Рыбацкое. Второй вертолёт упал в 20 километрах от берега. Во второй раз эвакуационные вертолёты, предназначенные для боевиков, предположительно, были сбиты при заходе в район порта со стороны моря. По некоторой информации, на борту сбитых Ми-8 находилось до 35 человек, среди них боевики "Азова" и офицеры службы внешней разведки Франции DGSE.
Точный срок, когда освободят порт Мариуполя, не называется. К тому же частично ВСУ и нацбаты остались и на территории комбината "Азовсталь", который также нужно зачищать перед выдвижением в сторону порта. Не исключено, что подразделения, запертые там, пойдут на прорыв при попытке взять под контроль порт.
Смогут ли остатки ВСУ и нацбаты спастись из порта?