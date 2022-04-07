Почему гарнизон окружённого Мариуполя пытается сбежать через порт Оглавление Зачистка "Азовстали" и порта — важнейшие фазы операции на Украине Зачистка Мариуполя и остатки армии Украины Почему боевики спрятались в порту Мариуполя Что под контролем Российской армии в Мариуполе сейчас Боевики нацбатов и части украинской армии постепенно отступают в порт Мариуполя. Эта точка — последнее место, где им удалось закрепиться. 71411 71411 Обложка © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Зачистка "Азовстали" и порта — важнейшие фазы операции на Украине

Вечером 5 апреля стало известно, что в район мариупольского порта начали стекаться остатки ВСУ и "Азова" с занятого ранее металлургического комбината и других частей города. У боевиков не получилось соединиться с деблокирующим отрядом с запада, на который они возлагали надежду, а командование ВСУ провалило несколько попыток вывезти командование нацбатов и застрявших там иностранных военных по воздуху.

С наступлением на город ВС РФ не торопятся. Пока идёт зачистка территории от окопавшихся сил противника и оставленных ими ловушек. Порт Мариуполя — последняя точка промышленного района, которая (помимо "Азовстали") оказалась нетронута российскими войсками.

Зачистка Мариуполя и остатки армии Украины

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Ещё в понедельник стало известно, что центр города находится под контролем сил ДНР и России. Тогда же российские военные предложили боевикам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Стало известно, что боевики "Азова" проигнорировали предложение и начали стекаться в мариупольский порт, где жгут иностранные корабли с целью провокации. Вместе с ними отступают наёмники Французского иностранного легиона.

Также азовцы предприняли несколько попыток сбежать на вертолётах, но эта затея провалилась. Металлопродукция, произведённая на "Азовстали" и Металлургическом комбинате имени Ильича, отправлялась на экспорт через мариупольский порт. Когда-то он назывался морскими воротами Донбасса. Сейчас это укрепрайон боевиков "Азова". Объективно говоря, они зажаты в угол из-за отказа разоружиться и выйти через предоставленные им гуманитарные коридоры.

4 апреля добровольно сложили оружие 267 бойцов 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, элита ВСУ. Это свидетельствует о моральном упадке в рядах военных и боевиков. Зачастую радикалы из "Азова" выставляют заградотряды, которые расстреливают военных при попытке бегства. Ранее пленные украинские военные рассказывали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами.

Почему боевики спрятались в порту Мариуполя

Мариупольский морской торговый порт — один из крупнейших на Украине. Он входит в пятёрку крупнейших в стране и считается самым технически оснащённым на Азовском море. Его площадь — 67,6 гектара. Он способен принимать суда длиной до 240 метров, а глубина акватории порта и подходного канала составляет 9,75 и 9,15 метров. Как и "Азовсталь", это настоящий город в городе. Ветеран спецназа ВМФ, майор запаса Дмитрий Назаров отметил, что акватория Мариупольского порта включает в себя внешнюю и внутреннюю якорную стоянку судов (рейды), на которых заблокированные боевики почти наверняка попытаются выйти из окружения морем.

Мариупольский порт — это несколько широких причальных точек, куда без проблем может сесть вертолёт. Особенно ночью. Туда отступают неслучайно: там множество помещений и спасательная операция с воды осуществима, даже пока город блокируют. Любой вариант отступления — это тактический риск. В порту сотни разных помещений, по которым можно рассредоточиться и попробовать выйти из города по одиночке. Я думаю, если сорвётся план с выходом по морю, так они и будут поступать. Им туда даже могут попытаться забросить какое-то оборудование, чтобы выйти. Например, лодки или какое-то подводное снаряжение доставить. Но это ещё больший риск, чем спасательная операция по воздуху Дмитрий Назаров Ветеран спецназа ВМФ, майор запаса

Западные молы порта (бетонные полосы для защиты порта) закрывают внутренний рейд, к тому же дополнительный обзор скрыт оградительной дамбой. Полигоны для приёма судов, погрузочные комплексы, автобаза, контейнерные терминалы и другие составные части порта образуют мощную инфраструктуру. И с точки зрения оборонительной стратегии она представляет собой потенциально удобное для засевших там боевиков место. Как и завод "Азовсталь", это многочисленные железобетонные и металлические конструкции, в которых можно безопасно спрятаться и рассредоточиться, готовясь вести "тревожащий" огонь.

Кроме того, в порту Мариуполя до сих пор находится несколько кораблей ВМС Украины. Среди них корабль управления А 500 "Донбасс" проекта 304, пограничный сторожевой корабль BG 32 "Донбасс" проекта 205П ГПСУ и один из двух артиллерийских катеров проекта 58155 ("Гюрза-М") ВМСУ. Эксперты не исключают, что эти корабли могут быть использованы для попытки бегства из окружения. Также, по некоторым данным, в порту находится несколько кораблей с зарубежными экипажами, которые могут использовать как заложников при бегстве из зоны проведения спецоперации.

Что под контролем Российской армии в Мариуполе сейчас

Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

5 апреля, отчаявшись, боевики нацбатов стали уничтожать инфраструктуру порта. К тому же от их действий уже пострадало турецкое судно "Азбург" с 12 мирными гражданами Украины на борту. Мариупольский порт расположен на северо-западе города. Запад — единственное направление, через которое могли и хотели прорваться "Азовцы". Вечером 5 апреля боевики и подразделения украинской армии предприняли попытку прорваться через село Покровское, к северу от которого открывается небольшой коридор к мариупольскому аэропорту. Для этого они разбились на небольшие группы. Казалось бы, до аэропорта рукой подать, но попытка бежать была пресечена российскими танкистами и мотострелками ДНР. Получив танковый отпор вместо подкрепления с запада, на которое так надеялись боевики, они теперь возлагают надежду на порт.

С точки зрения фортификации порт не защищён, там всего несколько укреплённых объектов, которые изначально разрабатывались и строились для защиты от сезонных ветров. Серьёзный обстрел такие здания не переживут, но их бетонные стены и своды, а также огромное количество подвалов (они в некоторых зданиях уходят до минус третьего этажа) могут позволить переждать серьёзные обстрелы. Общая площадь крытых складов на этой территории — 11 тысяч квадратных метров.

Выход морем — последний и единственный относительно реальный сценарий отхода боевиков, особенно после того, как воздушный коридор в порт Мариуполя был надёжно закрыт: последние попытки выбраться были предприняты 31 марта, когда вертолёты Ми-8 должны были эвакуировать с территории завода "Азовсталь" командиров заблокированного там нацбата, и относительно недавно — в первых числах апреля. В первом случае украинский Ми-8 был уничтожен расчётом ЗРК Народной милиции ДНР и упал в районе села Рыбацкое. Второй вертолёт упал в 20 километрах от берега. Во второй раз эвакуационные вертолёты, предназначенные для боевиков, предположительно, были сбиты при заходе в район порта со стороны моря. По некоторой информации, на борту сбитых Ми-8 находилось до 35 человек, среди них боевики "Азова" и офицеры службы внешней разведки Франции DGSE.

Точный срок, когда освободят порт Мариуполя, не называется. К тому же частично ВСУ и нацбаты остались и на территории комбината "Азовсталь", который также нужно зачищать перед выдвижением в сторону порта. Не исключено, что подразделения, запертые там, пойдут на прорыв при попытке взять под контроль порт.

Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto Смогут ли остатки ВСУ и нацбаты спастись из порта? 0 Попробуют, но может не получиться Не смогут и будут сдаваться Займут глухую оборону и будут тянуть время

Авторы Евгений Жуков