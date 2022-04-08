Ключевой контрагент Maxar запретил продавать спутниковые снимки пользователям из РФ
Это компания, которая предоставила кадры из Бучи. Другие же сервисы типа SpyMeSat, у которых фотографии купить ещё можно, реализуют их только в низком качестве.
Ключевой контрагент Maxar — американская компания Esri Cir запретила гражданам России и Белоруссии приобретать спутниковые снимки, использованные западными СМИ для материалов о гибели людей в Буче. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.
"Мы заблокировали возможность приобретать продукты и услуги пользователям из России и Беларуси", — говорится в сообщении.
Другие же контрагенты, например SpyMeSat, у которых снимки купить ещё можно, продают их только в низком качестве.
Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
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