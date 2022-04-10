Российская авиация уничтожила ещё 86 военных объектов Украины

В том числе поражено два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего и три установки реактивных систем залпового огня.

Боевая авиация России за ночь уничтожила 86 украинских военных в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 86 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", — уточнил генерал-майор.

Всего с начала спецоперации уничтожено 127 украинских самолётов, 98 вертолётов, 436 дронов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки РСЗО, 894 орудия полевой артиллерии и миномёта, 1975 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 234 ЗРК С-300, "Бук-М1" и "Оса-АКМ".