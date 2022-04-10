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Опубликовано 10 апреля 2022, 08:05

Российская авиация уничтожила ещё 86 военных объектов Украины

В том числе поражено два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего и три установки реактивных систем залпового огня.

Боевая авиация России за ночь уничтожила 86 украинских военных в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 86 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", — уточнил генерал-майор.

Всего с начала спецоперации уничтожено 127 украинских самолётов, 98 вертолётов, 436 дронов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки РСЗО, 894 орудия полевой артиллерии и миномёта, 1975 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 234 ЗРК С-300, "Бук-М1" и "Оса-АКМ".

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Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев безуспешно пытался эвакуировать из Мариуполя лидеров нацбата "Азов". В ведомстве уточнили, что в тёмное время суток сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом попытался прорваться в порт города. На требования выйти на связь корабль не отвечал.

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ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Бражников
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