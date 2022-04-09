Минобороны: Средства ПВО РФ сбили в воздухе три украинских беспилотника

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 127 самолётов, 98 вертолётов, 428 дронов, 2037 танков и других боевых бронированных машин.

Войска России сбили в воздухе три украинских беспилотника, всего в течение дня было поражено 65 военных объектов Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два — в районах населённых пунктов Мариуполь и Калининское, ещё один — "Байрактар ТБ-2" — в районе населённого пункта Сахновщина Харьковской области", — сказал он.

В Минобороны уточнили, что оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками в субботу было поражено 65 военных объектов Украины. Среди них четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 127 самолётов, 98 вертолётов, 428 беспилотников, 2037 танков и другой техники. Также были ликвидированы 229 РСЗО, 886 орудий полевой артиллерии и миномётов и 1941 единица специальной военной автомобильной техники.