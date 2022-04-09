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Опубликовано 9 апреля 2022, 19:29
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Сдавшийся в плен боевик "Азова" заявил о 200–300 иностранных наёмниках в Мариуполе

Он также раскрыл численность группировки самого националистического полка на территории "Азовстали" и пояснил, где они дислоцируются.

Сдавшийся в плен рассказывает об оставшихся силах "Азова" в Мариуполе. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Сдавшийся в плен боец украинского националистического полка "Азов" заявил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находится около 200–300 иностранцев. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

"На "Азовстали" находятся иностранные войска, не знаю, какой страны, человек 200–300, и "Азова" — 1500–2000", говорит истощённый пленный на видео.

При этом Кадыров обращает внимание, что в плену воинствующий запал украинских националистов значительно гаснет. По его словам, они "заливаются соловьём", раскрывая не только информацию о численности и составе своих вооружённых формирований, но и другие интересные факты.

"Все эти моменты, конечно, будут учтены в его пользу как смягчающие обстоятельства", — добавил глава Чечни.

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Как сообщал Лайф, ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Мариуполе удалось освободить 14 российских моряков. Речь идёт о членах экипажа гражданского судна "Азов Конкорд". По словам омбудсмена, украинские силовики удерживали россиян в плену с 24 февраля.

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Telegram / Kadyrov_95

Артем Порвин
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