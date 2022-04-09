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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 19:03
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Минобороны РФ: Украинские националисты удерживают 6362 иностранца

В то же время только за сутки из опасных районов Украины, а также с территории Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано в Россию почти 26,7 тысячи человек, в том числе 3447 детей.

На Украине националисты удерживают в качестве живого щита ещё более шести тысяч человек из 13 государств. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6362 иностранных гражданина из 13 государств", — сказал Мизинцев.

По данным Минобороны, за сутки из опасных районов Украины, а также с территории Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано в Россию почти 26,7 тысячи человек, в том числе 3447 детей.

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Всего же с начала российской военной операции эвакуировано уже более 700 тысяч человек, в том числе более 135 тысяч детей. Российскую границу пересекло более 90,1 тысячи автомобилей.

Ранее российские военные сообщили, что Киев безуспешно пытался эвакуировать из Мариуполя лидеров нацбата "Азов". В ведомстве уточнили, что в тёмное время суток сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом попытался прорваться в порт города. На требования выйти на связь корабль не отвечал.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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