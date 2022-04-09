СК РФ возбудил два уголовных дела после обстрелов украинскими войсками ДНР и ЛНР
В ведомстве уточнили, что в течение трёх последних дней солдаты ВСУ вели стрельбу из миномётов и прицельной артиллерии по объектам инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой и Мариуполе.
Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по факту обстрелов украинскими войсками из тяжёлых видов вооружения населённых пунктов Донбасса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы на сайте СК РФ.
"Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)", — указано в сообщении.
В Донецкой Народной Республике (ДНР) в период с 6 по 9 апреля солдаты ВСУ обстреляли из миномётов и прицельной артиллерии объекты инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой и Мариуполе, а также нанесли удары по населённым пунктам Степное и Еленовка.
Обстрелам со стороны украинских военных в Луганской Народной Республике (ЛНР) подверглись город Первомайск и населённые пункты Калиново, Донецкий и Калиново-Борщеватое, уточнили в СКР.
Ранее СК России возбудил уголовное дело о массовой гибели мирных жителей после удара по Краматорску. По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы, произвели прицельный обстрел с применением ракеты "Точка-У".
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