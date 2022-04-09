СК РФ возбудил два уголовных дела после обстрелов украинскими войсками ДНР и ЛНР

В ведомстве уточнили, что в течение трёх последних дней солдаты ВСУ вели стрельбу из миномётов и прицельной артиллерии по объектам инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой и Мариуполе.

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по факту обстрелов украинскими войсками из тяжёлых видов вооружения населённых пунктов Донбасса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы на сайте СК РФ.

"Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)", — указано в сообщении.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в период с 6 по 9 апреля солдаты ВСУ обстреляли из миномётов и прицельной артиллерии объекты инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой и Мариуполе, а также нанесли удары по населённым пунктам Степное и Еленовка.

Обстрелам со стороны украинских военных в Луганской Народной Республике (ЛНР) подверглись город Первомайск и населённые пункты Калиново, Донецкий и Калиново-Борщеватое, уточнили в СКР.