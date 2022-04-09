СКР опубликовал видео допроса бойца ВСУ, пытавшегося подорвать мост в ЛНР
По данным следствия, украинское командование отдало приказ взорвать мост через реку Деркул. Российские военные предотвратили провокацию, но в ходе столкновения один из преступников погиб.
Следственный комитет России опубликовал кадры допроса военнослужащего ВСУ Руслана Майструка, который вместе с напарником пытался подорвать автомобильный мост в Луганской Народной Республике (ЛНР).
"Я и водитель Роман Верхогляд были направлены в село Городище для подрыва моста, который проходил через реку Деркул. У нас было десять тротиловых бочек для подрыва моста недалеко от блокпоста Декада, — сознался Майструк в ходе допроса.
Ранее Лайф сообщал, что по данному факту СК завёл уголовное дело. По информации следствия, украинское командование отдало приказ взорвать мост через реку Деркул близ посёлка Городище Беловодского района ЛНР. Узнав о готовящемся теракте, российские военные перехватили бойцов ВСУ. В ходе столкновения один из преступников (Роман Верхогляд) погиб, а второй (Руслан Майструк) сдался в плен.
YouTube / СК РФ