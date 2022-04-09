СКР опубликовал видео допроса бойца ВСУ, пытавшегося подорвать мост в ЛНР

По данным следствия, украинское командование отдало приказ взорвать мост через реку Деркул. Российские военные предотвратили провокацию, но в ходе столкновения один из преступников погиб.

Следственный комитет России опубликовал кадры допроса военнослужащего ВСУ Руслана Майструка, который вместе с напарником пытался подорвать автомобильный мост в Луганской Народной Республике (ЛНР).

"Я и водитель Роман Верхогляд были направлены в село Городище для подрыва моста, который проходил через реку Деркул. У нас было десять тротиловых бочек для подрыва моста недалеко от блокпоста Декада, — сознался Майструк в ходе допроса.