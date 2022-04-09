СК завёл новые уголовные дела по фактам обстрелов ВСУ республик Донбасса
В результате действий украинских военных погибло 14 мирных жителей, ещё 38, включая двоих детей, получили различные ранения. Также в ЛДНР было повреждено 38 объектов гражданской инфраструктуры.
Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ДНР в период с 7 по 8 апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения инфраструктуры в Горловке, Донецке, Докучаевске, Макеевке, Ясиноватой, Мариуполе, а также в Фёдоровке. На территории ЛНР обстрелам подверглись Первомайск, Стаханов, Калиново и Донецкий.
В результате действий украинских военных погибло 14 мирных жителей, ещё 38 человек, включая двоих детей, получили различные ранения. Также в республиках Донбасса было повреждено 38 объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Москву в якобы массовых убийствах мирных жителей, на этот раз в Ирпени Киевской области. Представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что подразделения Российских вооружённых сил покинули этот населённый пункт более недели назад.
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