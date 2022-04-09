Эксперт отметил, что есть множество доказательств того, что Запад подвёл Украину к нынешней ситуации. По его словам, при участии НАТО восемь лет создавалась армия для нападения на Донбасс и РФ.

Чтобы остановить поставки вооружения на Украину, которые осуществляет Запад, нужно ликвидировать транспортные узлы на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил в беседе с Лайфом политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Потребуются конкретные силовые действия, направленные на ликвидацию транспортных узлов на территории контролируемой Киевом Украины и, собственно, возможно, удары по каким-то конвоям, которые следуют с территории Польши по Украине", — считает он.

По словам политолога, призывы России прекратить поставки вооружения Киеву эффекта иметь не будут. Такие действия Запада провоцируют разрастание конфликта. Мендкович уверен, что за последние восемь лет была подготовлена агрессивная армия, которая ориентирована на нападение на Донбасс и РФ. Причём в её создании принимало активное участие НАТО. Поэтому у эксперта есть основания полагать, что Запад выполняет деструктивную роль.

"Его основная цель — использовать Украину для ослабления России в рамках конкуренции за мировые запасы ресурсов и в рамках борьбы за рынки. Собственно, поэтому Украина и используется. Просто как инструмент. Без учёта её реальных интересов", — отметил Мендкович.

По его словам, западные страны вели Украину к началу данного конфликта. Это может подтвердить множество примеров, в том числе памятка участника "российско-украинской войны". Она была выпущена для ВСУ на деньги США.