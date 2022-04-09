Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Германия достигла предела в поставках оружия Киеву

Однако, по её словам, это не значит, что страна больше ничего не может сделать для Украины, ведь существует вариант снабжения напрямую от оружейных предприятий.

Германия достигла предела в плане поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера. Об этом в интервью газете Augsburger Allgemeine сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

"Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников", — сказала она.

Однако, по словам Ламбрехт, это не значит, что Германия больше ничего не может сделать для Украины. Она уточнила, что существует вариант поставок напрямую от оружейных предприятий. Также министр подчеркнула, что Берлин постоянно координирует с Киевом действия по этому вопросу.