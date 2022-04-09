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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 11:29

Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ"

В пресс-службе телеканала уточнили, что были готовы к такому шагу со стороны компании и теперь будут развивать аккаунт на российских площадках.

Компания Google заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube, сообщило издание у себя в телеграм-канале.

В записи указывается, что на страницу было подписано более 145 тысяч человек, а видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров. Сейчас при попытке открыть канал пользователи видят надпись "Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube".

В пресс-службе телеканала уточнили, что были готовы к такому шагу со стороны компании и теперь будут развивать канал на российских площадках.

"Яндекс" и VK начали маркировать сервисы Google как нарушителей закона
"Яндекс" и VK начали маркировать сервисы Google как нарушителей закона

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор запретил распространение рекламы компании Google и её ресурсов. Действовать введённые ограничения будут до полного устранения ими нарушений российского законодательства, уточнили в ведомстве. Позднее РКН перечислил сервисы Google, которые теперь подлежат маркировке. Среди них YouTube, Google Play и ещё четыре ресурса. Причём эти меры будут в силе, пока компания не устранит нарушения российского законодательства.

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Pexels

Артур Лапсаков
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