Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ"

В пресс-службе телеканала уточнили, что были готовы к такому шагу со стороны компании и теперь будут развивать аккаунт на российских площадках.

Компания Google заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube, сообщило издание у себя в телеграм-канале.

В записи указывается, что на страницу было подписано более 145 тысяч человек, а видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров. Сейчас при попытке открыть канал пользователи видят надпись "Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube".

В пресс-службе телеканала уточнили, что были готовы к такому шагу со стороны компании и теперь будут развивать канал на российских площадках.