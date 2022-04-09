Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ"
В пресс-службе телеканала уточнили, что были готовы к такому шагу со стороны компании и теперь будут развивать аккаунт на российских площадках.
Компания Google заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube, сообщило издание у себя в телеграм-канале.
В записи указывается, что на страницу было подписано более 145 тысяч человек, а видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров. Сейчас при попытке открыть канал пользователи видят надпись "Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube".
В пресс-службе телеканала уточнили, что были готовы к такому шагу со стороны компании и теперь будут развивать канал на российских площадках.
Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор запретил распространение рекламы компании Google и её ресурсов. Действовать введённые ограничения будут до полного устранения ими нарушений российского законодательства, уточнили в ведомстве. Позднее РКН перечислил сервисы Google, которые теперь подлежат маркировке. Среди них YouTube, Google Play и ещё четыре ресурса. Причём эти меры будут в силе, пока компания не устранит нарушения российского законодательства.
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