Пилот "Феррари" Леклер выиграл вторую в сезоне квалификацию на этапах Формулы-1"

Гонка состоится в воскресенье, 10 апреля. Начало — в 8:00 по московскому времени.

Монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австралии — третьего этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе в Мельбурн-парке.

Поул стал для Леклера 11-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне. В ходе квалификации он на 286 тысячных секунды опередил действующего чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл", показавшего второй результат.

Третье место занял мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Четвёртым стал британец Ландо Норрис из "Макларена". В шестёрку сильнейших также вошли два представителя Великобритании из команды "Мерседес" — семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

После двух этапов в личном зачете чемпионата мира лидирует Леклер, набравший 45 очков. Его испанский партнёр по "Феррари" Карлос Сайнс (33 балла) идёт вторым. Ферстаппен (25) — на третьей позиции.