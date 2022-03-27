Ферстаппен стал первым на этапе чемпионата мира в Саудовской Аравии

В прошлом сезоне 24-летний нидерландец впервые в карьере стал чемпионом мира, прервав серию побед Хэмилтона, который выигрывал с 2017 по 2020 год.

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" — Гран-при Саудовской Аравии. Второе и третье место заняли пилоты из "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Не все смогли финишировать. Например, канадский пилот "Уильямса" Николас Латифи потерял управление на выходе из последнего поворота на 16-м круге и врезался в стену. Позже по радио он передал команде, что с ним всё в порядке. Из-за технических проблем с трассы сошли финн Валттери Боттас ("Альфа Ромео"), австралиец Даниэль Риккардо ("Макларен") и испанец Фернандо Алонсо ("Альпин").

Британский пилот Льюис Хэмилтон, занявший 10-е место, провёл 180-ю гонку за "Мерседес". Он установил рекорд по количеству гонок в одной команде "Формулы-1", опередив Михаэля Шумахера, который 179 раз выходил на старт в составе "Феррари".

В прошлом сезоне 24-летний нидерландец Макс Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира, прервав серию побед Хэмилтона, который выигрывал чемпионат с 2017 по 2020 год. Следующий этап пройдёт с 8 по 10 апреля в Мельбурне.