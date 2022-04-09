Москалькова сообщила, что в Мариуполе удалось освободить 14 российских моряков

Сейчас военнослужащие эвакуируют экипаж гражданского судна "Азов Конкорд" в безопасное место. По словам омбудсмена, украинские силовики удерживали россиян в плену с 24 февраля.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков в Мариуполе, которых больше месяца удерживали украинские военные. Речь идёт о членах экипажа гражданского судна "Азов Конкорд".

"Буквально сейчас пришла радостная новость: благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна "Азов Конкорд" освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими", — написала Москалькова в телеграм-канале.

По словам омбудсмена, ВСУ удерживали экипаж с 24 февраля. В частности, у россиян отобрали телефоны, ноутбуки и документы, уточнила Москалькова. Кроме того, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости.