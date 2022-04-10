С заблокированных "Азовом" кораблей в порту Мариуполя эвакуировали 47 человек
Установленные националистами мины не позволили морякам вовремя покинуть зону боевых действий, вследствие чего боевики прикрывались людьми как живым щитом.
Кадры из порта Мариуполя, где прошла эвакуация членов экипажей. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
Военнослужащие России и Донецкой Народной Республики эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, которые в порту Мариуполя блокировали украинские националисты. Об этом сообщает Народная милиция республики.
"С блокированных кораблей националистами "Азова" в морском порту города Мариуполь военнослужащими РФ и ДНР эвакуированы 47 членов экипажей", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Речь идёт о членах экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Как сообщили в ведомстве, установленные националистами мины не позволили им вовремя покинуть зону боевых действий, вследствие чего боевики прикрывались людьми как живым щитом.
Как сегодня уже писал Лайф, украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия.
Telegram / Народная милиция ДНР