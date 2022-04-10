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Опубликовано 10 апреля 2022, 15:29
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В Херсонской области прошла акция в поддержку России

По словам одного из местных жителей, он уже принял решение переезжать в РФ, однако получилось так, что страна "сама взяла и приехала".

В Херсонской области прошла акция в поддержку РФ. Видео © Telegram/SHOT

В Херсонской области прошла первая акция в поддержку Российской Федерации, передаёт телеграм-канал SHOT. Жители Новой Каховки прогулялись по городу с флагами России под военные песни и поделились эмоциями.

"Вышел вот из своего дома, смотрю, а тут ребята со знамёнами российскими ходят. Мне это как на сердце бальзам. Эмоции самые положительные, просто слов нет. Эмоции переполняют, и это для меня есть истинное счастье", — поделился один из местных жителей.

Он также добавил, что уже принял решение и хотел уезжать в Россию, однако получилось так, что страна "сама взяла и приехала".

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Ранее жители Херсонской области поблагодарили Россию за гуманитарную помощь. Они сообщали, что в районе довольно критическая ситуация: все магазины и аптеки закрыты или разграблены мародёрами, достать продукты или необходимые вещи представляет для людей большую сложность.

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Telegram/SHOT

Николь Вербер
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