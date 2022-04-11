Старпом "Азов Конкорда" обвинил ВСУ в минировании выхода из порта Мариуполя
По его словам, туда прибыл БТР с украинскими военными, которые занялись закладкой взрывных устройств.
Украинские боевики заминировали выход из порта Мариуполя и затопили плавучие краны. Об этом рассказал журналистам старший помощник судна "Азов Конкорд" Алексей Ижевский.
"В порт приехал БТР с украинскими военными. Нам сказали, что судно остаётся в порту. После чего украинские военные на своих кораблях заминировали фарватеры — вход и выход. Также были затоплены плавкраны", — рассказал Ижевский.
Как писал Лайф, украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Военнослужащим России и Донецкой Народной Республики удалось эвакуировать 47 моряков с этих кораблей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ