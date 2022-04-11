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Опубликовано 11 апреля 2022, 14:50

Старпом "Азов Конкорда" обвинил ВСУ в минировании выхода из порта Мариуполя

По его словам, туда прибыл БТР с украинскими военными, которые занялись закладкой взрывных устройств.

Украинские боевики заминировали выход из порта Мариуполя и затопили плавучие краны. Об этом рассказал журналистам старший помощник судна "Азов Конкорд" Алексей Ижевский.

"В порт приехал БТР с украинскими военными. Нам сказали, что судно остаётся в порту. После чего украинские военные на своих кораблях заминировали фарватеры — вход и выход. Также были затоплены плавкраны", — рассказал Ижевский.

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Как писал Лайф, украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Военнослужащим России и Донецкой Народной Республики удалось эвакуировать 47 моряков с этих кораблей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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