Старпом "Азов Конкорда" обвинил ВСУ в минировании выхода из порта Мариуполя

По его словам, туда прибыл БТР с украинскими военными, которые занялись закладкой взрывных устройств.

Украинские боевики заминировали выход из порта Мариуполя и затопили плавучие краны. Об этом рассказал журналистам старший помощник судна "Азов Конкорд" Алексей Ижевский.

"В порт приехал БТР с украинскими военными. Нам сказали, что судно остаётся в порту. После чего украинские военные на своих кораблях заминировали фарватеры — вход и выход. Также были затоплены плавкраны", — рассказал Ижевский.