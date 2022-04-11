Пушилин: Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя
А крепостью нацбатов в этом городе считается комбинат "Азовсталь", сейчас там может находиться от полутора до трёх тысяч украинских националистов.
Порт Мариуполя перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Касаемо порта Мариуполя: он находится уже под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.
Как писал Лайф, украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Военнослужащим России и Донецкой Народной Республики удалось эвакуировать 47 моряков с этих кораблей.
ТАСС/Сергей Бобылев