ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 14:18
3674

Пушилин: Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя

А крепостью нацбатов в этом городе считается комбинат "Азовсталь", сейчас там может находиться от полутора до трёх тысяч украинских националистов.

Порт Мариуполя перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Касаемо порта Мариуполя: он находится уже под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин назвал число укрывающихся в районе "Азовстали" украинских националистов
Пушилин назвал число укрывающихся в районе "Азовстали" украинских националистов

Как писал Лайф, украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Военнослужащим России и Донецкой Народной Республики удалось эвакуировать 47 моряков с этих кораблей.

BannerImage

ТАСС/Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar