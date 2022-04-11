Пушилин назвал число укрывающихся в районе "Азовстали" украинских националистов

Он считается крепостью нацбатов в Мариуполе. В частности, они используют предприятие для отступления из городского порта, который почти освободили силы России и ДНР.

В Мариуполе в районе комбината "Азовсталь" находится от полутора до трёх тысяч украинских националистов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В районе "Азовстали", по нашим подсчётам, ещё остаётся националистов порядка нескольких тысяч. Цифра, которая звучит чаще в докладах, всё же колеблется от полутора до трёх тысяч человек", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".