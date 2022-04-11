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Опубликовано 11 апреля 2022, 10:18
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Пушилин назвал число укрывающихся в районе "Азовстали" украинских националистов

Он считается крепостью нацбатов в Мариуполе. В частности, они используют предприятие для отступления из городского порта, который почти освободили силы России и ДНР.

В Мариуполе в районе комбината "Азовсталь" находится от полутора до трёх тысяч украинских националистов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В районе "Азовстали", по нашим подсчётам, ещё остаётся националистов порядка нескольких тысяч. Цифра, которая звучит чаще в докладах, всё же колеблется от полутора до трёх тысяч человек", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Басурин: Операция по освобождению Мариуполя подходит к концу
Басурин: Операция по освобождению Мариуполя подходит к концу

Ранее замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что порт Мариуполя освобождён на 80%. По его словам, нацбатальоны Украины, продолжающие сопротивление, отступают и бегут в "Азовсталь".

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VK / ДНР онлайн

Александра Васильева
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