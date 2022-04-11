Басурин заявил, что порт Мариуполя освобождён на 80%
Нацбатальоны Украины, продолжающие сопротивление, отступают и бегут в "Азовсталь", рассказал он.
Войска России и Донецкой Народной Республики продолжают успешно вытеснять украинских националистов из порта в Мариуполе. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
"Порт освобождён на 80%, оказывают ещё сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в "Азовсталь". "Азовсталь" — это крепость в городе", — уточнил он.
Как писал Лайф, ранее украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Военнослужащим России и Донецкой Народной Республики удалось эвакуировать 47 моряков с этих кораблей.
ТАСС / Александр Рюмин