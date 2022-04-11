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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 07:54
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Басурин заявил, что порт Мариуполя освобождён на 80%

Нацбатальоны Украины, продолжающие сопротивление, отступают и бегут в "Азовсталь", рассказал он.

Войска России и Донецкой Народной Республики продолжают успешно вытеснять украинских националистов из порта в Мариуполе. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

"Порт освобождён на 80%, оказывают ещё сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в "Азовсталь". "Азовсталь" — это крепость в городе", — уточнил он.

ВМС Украины выставили мину у стоянки иностранных судов в порту Мариуполя
ВМС Украины выставили мину у стоянки иностранных судов в порту Мариуполя

Как писал Лайф, ранее украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Военнослужащим России и Донецкой Народной Республики удалось эвакуировать 47 моряков с этих кораблей.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
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