Басурин заявил, что порт Мариуполя освобождён на 80%

Нацбатальоны Украины, продолжающие сопротивление, отступают и бегут в "Азовсталь", рассказал он.

Войска России и Донецкой Народной Республики продолжают успешно вытеснять украинских националистов из порта в Мариуполе. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".