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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 07:47
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Российские военные уничтожили украинские комплексы ПВО "Бук-М1" и "Оса-АКМ"

Кроме того, в Донецкой области было выведено из строя девять танков, пять самоходных артиллерийских установок и пять реактивных систем залпового огня "Град".

Прошедшей ночью российские военнослужащие высокоточными ударами уничтожили комплексы противовоздушной обороны "Бук-М1" и "Оса-АКМ" Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Великая Новосёлка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса-АКМ", — сказал он.

Кроме того, Вооружёнными силами России за последние сутки было уничтожено два украинских склада с боеприпасами, радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В Донецкой области выведено из строя девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

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Ранее Минобороны показало пуск ракеты комплекса "Искандер" в ходе "Операции Z". Вооружённые силы России используют ОТРК для уничтожения командных пунктов ВСУ, складов с вооружением и боеприпасами, а также для ликвидации украинских средств ПВО.

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Александра Васильева
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