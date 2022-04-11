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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 07:43
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Российские ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 и один вертолёт Ми-24

Также уничтожено три беспилотных летательных аппарата в Харьковской области, ещё один — в Николаевской.

Российские силы ПВО сбили в небе над Изюмом два украинских самолёта Су-25 в ходе проведения "Операции Z". Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Кроме того, уничтожено три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляйполе и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населённого пункта Калининское Николаевской области", — отметил генерал-майор.

Также российские военные сбили украинский вертолёт Ми-24 в районе Посад-Покровского в Херсонской области.

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Ранее Лайф писал, что военнослужащие Вооружённых сил РФ разминировали территорию детского сада в одном из населённых пунктов Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми
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