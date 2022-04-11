Российские военные под Херсоном разминировали детсад, где укрывались морпехи ВСУ

Минобороны РФ показало кадры, сделанные внутри дошкольного учреждения. Там были брошены ящики из-под снарядов и оборудования.

Военнослужащие Вооружённых сил РФ разминировали территорию детского сада в Херсонской области. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие Вооружённых сил РФ разминировали территорию детского сада в одном из населённых пунктов Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Командный пункт находился в здании действующего детского сада в Херсонской области. Подразделение морской пехоты ВСУ, занимавшее половину здания, переоборудовало детское дошкольное учреждение в военный объект, чтобы фактически была возможность прикрыться детьми", — отметили в ведомстве.

Один из российских военных заметил, что украинские военнослужащие находились в детсаду с 2014 года, согласно документации, в количестве 59 человек, из них 17 офицеров. Там были оборудованы как огневые позиции, так и места для проведения инженерной, специальной подготовки.

"В данной документации отражены все посты, которые находились непосредственно вдоль границы и которые морская пехота усиливала. Данный пост называется "Арбалет", здесь же находился командный пункт", — поведал военнослужащий ВС РФ.