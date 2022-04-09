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Опубликовано 9 апреля 2022, 10:47
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Взрывают снаряды ВСУ: Военные РФ разминировали участки в Харьковской области по просьбам местных жителей

На представленных кадрах можно заметить работу военнослужащих по взрыванию снарядов, оставшихся в земле. Их окружают мешками, чтобы ограничить распространение взрывной волны.

Разминирование участков в Харьковской области. Видео © Telegram-канал SHOT

Российские военнослужащие по просьбам мирных жителей Харьковской области провели разминирование участков сельхозугодий и территории населённого пункта от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после обстрелов ВСУ. Кадры процесса публикует телеграм-канал SHOT.

На представленном видео показана работа военных по взрыванию снарядов, оставшихся в земле. Их окружают мешками, чтобы ограничить распространение взрывной волны.

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Ранее Лайф рассказывал, что спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области. В ходе развернувшегося боя группе националистов было нанесено огневое поражение. Часть противника отступила, бросив тяжёлое вооружение, уточнили в ведомстве.

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Кадр видео из телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков
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